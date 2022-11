– Brukte dere under cover-agenter under etterforskningen, spør forsvarer Stian Kristensen etterforskningsleder Dag Uppheim under Tengs-rettssaken mandag.

– Det kan jeg verken bekrefte eller avkrefte. Det er ikke omfattet av min vitneplikt, svarer Uppheim, før aktor Nina Grande bryter inn:

– Han har ikke lov til å svare på spørsmålet, sier hun.

Fortalte om skjult etterforskning

Etterforskningslederen i cold case-gruppen til Kripos har i løpet av dagen blant annet redegjort for de skjulte etterforskningsmetodene politiet har brukt etter at de rettet etterforskningen mot den nå tiltalte 52-åringen i mars 2019.

Han sa at politiet blant annet var inne i 52-åringens hus, sjøhus og bobil, samt at de spanet på ham og avlyttet telefonsamtalene hans. Politiet må få en rettskjennelse for å kunne gjennomføre slike skritt, men at noen i etterforskningen tar kontakt med en mistenkt for å samle informasjon er ikke underlagt slik domstolskontroll.

Overfor NTB reagerer forsvarer Stian Kristensen på at Uppheim ikke vil si om hvorvidt de har brukt under cover-agenter i etterforskningen.

– Metodene politiet bruker, er fryktelig inngripende for dem som blir utsatt for det, men så lenge det ikke er underlagt domstolskontroll, så kan de gjøre som de vil. De hadde selvfølgelig sagt det om de hadde funnet noe, men når de ikke finner noe, så vil de ikke engang si at det er gjort, sier Kristensen.

Elden: Har plikt til å svare om skjult etterforskning

Også foreldrenes bistandsadvokat John Christian Elden reagerer.

– Etter at tiltalen er tatt ut, har man plikt til å svare på spørsmål om skjult etterforskning. Det er bare før tiltalen de kan holde tilbake opplysninger om det, sier han.

– Hvis de har hatt noen som har vært nær på ham og snakket med ham, og det ikke har kommet noe ut av det, så er det et selvstendig bevismoment i saken.