Franskmann på Flesland forsøkte å ta tjenestevåpen fra politiet

Den franske statsborgeren skal ha opptrådt så truende at de ansatte ved lufthavnen måtte tilkalle politiet, skriver Bergensavisen (BA).

– Politiet ble tilkalt, og personen ble tatt med utenfor. Der skal det ha oppstått en situasjon med politiet som er bakgrunn for pågripelsen og siktelsen, sier politiadvokat Mariann Eide i Vest politidistrikt til Bergens Tidende, som først skrev om saken.

– Det ble en ganske dramatisk situasjon der politiet til slutt måtte pågripe ham og legge ham i håndjern, sier stasjonssjef Ronny André Øvrebotten ved Bergen sør politistasjon til BA.

Da politiet grep inn med fysisk makt for å roe ned situasjonen, grep den hissige franskmannen etter tjenestevåpenet til en av politibetjentene.

– Han prøvde å gripe etter det, og det er noe av grunnlaget for at han er anmeldt for vold mot offentlig tjenesteperson, sier Øvrebotten.

Ifølge stasjonssjefen skal det ha vært uenigheter knyttet til transporten av en hund som var foranledningen til utageringen.