Terrorsiktede Matapour ferdig med tvangsinnleggelse – krever å bli løslatt

Mandag blir Matapour begjært videre varetektsfengslet. Fengslingsmøtet holdes som kontorforretning, det vil si at partene ikke fysisk møter opp i retten.

Til NRK sier forsvarer Bernt Heiberg at Matapour begjærer seg løslatt, men at han samtykker til at spørsmålet kan avgjøres som kontorforretning.

Søndag fikk NTB opplyst at politiet vil be om at Matapour fengsles i fire nye uker, med brev- og besøksforbud.

Matapour, som har vært tvangsinnlagt ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen for å få sin psykiske helsetilstand vurdert av tre sakkyndige, er nå tilbake i fengsel.

– Han har samarbeidet med de sakkyndige. Han ble fraktet til Bergen for observasjon, men det er avsluttet. Han er tilbake i et fengsel på Østlandet, sier politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt til NRK.

Enoksen tror ikke de sakkyndiges konklusjon om Matapours tilregnelighet vil foreligge før på nyåret.

Matapour er siktet for terrorskyting utenfor to utesteder i Oslo natt til 25. juni, der to menn ble drept og mange personer ble såret.