Mann og kvinne pågrepet og siktet etter drap i Stavanger

En mann i 30-årene og en kvinne i 50-årene ble ved 2-tiden natt til mandag pågrepet i en aksjon i Stavanger. De er siktet for drap eller medvirkning til drap etter at en død mann ble funnet i en leilighet i Stavanger lørdag kveld.

Politiadvokat Marita Hagen sier på en pressekonferanse mandag at de vil forsøke å avhøre de to siktede i løpet av mandagen.

– Vi er fortsatt på et tidlig tidspunkt i etterforskningen. På nåværende tidspunkt kan vi ikke utelukke at det vil bli flere pågripelser.

Avventer obduksjonsrapporten

Det var i 18.30-tiden lørdag kveld at politiet fikk melding om en alvorlig voldshendelse i en leilighet i Stavanger sentrum. Politiet fant en mann i leiligheten som etter kort tid ble erklært død.

– På bakgrunn av avdødes tilstand mener politiet at man står overfor et drap. Men vi avventer likevel obduksjonsrapporten for å fastslå den endelige dødsårsaken, sier Hagen.

Obduksjonen vil sannsynligvis bli gjennomført mandag.

Utsatt for grov vold

Den mannlige siktede framstilles for varetektsfengsling tirsdag. Fengslingsmøtet vil finne sted i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger.

Når det gjelder den kvinnelige siktede i 50-årene, vil politiet i løpet av mandagen ta stilling til om hun skal begjæres varetektsfengslet. Hennes forsvarer, advokat Ørjan Eskeland, sier til Stavanger Aftenblad at kvinnen ikke erkjenner straffskyld.

– Min klient nekter enhver befatning med drapet. Hun er veldig frustrert over å ha blitt pågrepet, og hun vil motsette seg en eventuell fengsling, sier Eskeland.

Politiadvokat Hagen sier det er for tidlig å si noe om hva slags relasjon det er mellom de to siktede, eller avdøde og de siktede.

Ifølge VG var både den avdøde og den siktede mannen knyttet til det lokale rusmiljøet. Avisen skriver også at mannen ble skutt og utsatt for grov vold, men dette er ikke bekreftet av politiet.

Interessert i tips

Politiet har etterforsket saken med store ressurser siden drapet lørdag kveld. Kriminalteknikere har arbeidet på stedet der den avdøde ble funnet, og det er også gjennomført en rekke avhør av vitner og en rundspørring.

– Vi vil fortsette med vitneavhør i dag. Det gjenstår mange taktiske og tekniske etterforskningsskritt.

Ifølge politiadvokaten har politiet gjort beslag i saken, men hva som er beslaglagt, ønsker ikke Hagen å si noe om av hensyn til etterforskningen.

Politiet sier de fortsatt er interessert i tips i saken.