Opptrapping av barnehagestreiken

Fagforbundet og Utdanningsforbundet tar over 500 nye medlemmer ut i streik. Dermed er totalt over 3.600 barnehageansatte ute i streik før partene møtes igjen til tvungen mekling på tirsdag.

Håndball-EM

EM-sluttspill i håndball for kvinner. Hovedrunden i Ljubljana i Slovenia. Norge møter Slovenia klokken 18.00. Norge sikrer semifinaleplassen med seier. Uavgjort kan også holde til norsk avansement. Sverige møter Ungarn klokken 20.30.

Rettssaken om Tengs-drapet fortsetter

Dag Uppheim, som har ledet den nye etterforskningen av drapet på Birgitte Tengs, vitner mandag om arbeidet som førte fram til tiltalen av 52-åringen. Han ble pågrepet 1. september i fjor for drapet på Karmøy i 1995. Fram til da hadde politiet etterforsket mannen i all hemmelighet over flere år, etter at saken ble tatt opp igjen av Cold Case-gruppen til Kripos i 2016.

Fire uker siden terrorfengsling

Terrorsiktede Matapour drepte to personer utenfor to utesteder i Oslo natt til 25. juni har vært varetektsfengslet i full isolasjon siden pågripelsen samme natt. Han ble 17. oktober fengslet for førte gang uten isolasjon og medieforbud. Til sammen er fire menn siktet i tilknytningen til hendelsen.

Biden møter Xi

USAs president Joe Biden og Kinas president Xi Jinping møtes for første gang til et fysisk møte som statsledere. De to møtes i forbindelse med G20-toppmøtet på Bali.