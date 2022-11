Middelklasse-satire og barnebok om sorg får Riksmålspriser

Nina Lykke – kanskje mest kjent for romanen «Full spredning» – treffer blink når hun skriver om middelklassemenneskets navlebeskuelse, mener juryen.

– I år får kultureliten gjennomgå. Med sine treffsikre formuleringer er årets roman «Vi er ikke her for å ha det morsomt» samtidssatire på et meget høyt nivå, sa juryleder Anne Gaathaug under prisutdelingen i Sandefjord i forbindelse med Kimen litteraturfestival.

I barneboka «Oppskrift mot ånder som knuser ting» skriver Tyra Teodora Tronstad om død, sorg og savn. Det gjør hun ifølge juryen på en overraskende, freidig og klok måte.

– Romanen er rørende og engasjerende og ivaretar barneblikket godt. Den språklige kreativiteten gjør det ekstra morsomt å lese, sa juryleder Taran L. Bjørnstad.