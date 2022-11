Voss kommune: Vannstanden er normalisert

I kommunale bygg ble siste pumpe slått av søndag morgen klokken 9, opplyser stabssjef Tor Halvorsen i kommunens innbyggerservice i en pressemelding.

– Evanger er stedet som er hardest rammet av flom og står overfor et stort opprydningsarbeid. Det blir gjort fortløpende kartlegging av skader på kommunal infrastruktur i hele kommunen, sier Halvorsen.

Voss kulturhus er stengt hele den kommende uka, og alle planlagte arrangementer må finne nye lokaler. Voss ungdomsskole er også rammet, men tar sikte på vanlig drift fra tirsdag, ifølge Halvorsen. Det er planleggingsdag på mandag, så elevene vil ikke merke dette uansett, sier han videre.

– For elevene vil ikke dette ha noe å si, siden det er planleggingsdag på skolen mandag, sier han.

Det vil bli et informasjonsmøte for alle flomrammede i løpet av kort tid, og kommunen vil komme tilbake med tid og sted for dette møtet. Kriseledelsen kommer med en oppdatert flomstatus mandag formiddag.