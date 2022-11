Ordfører Tom Georg Indrevik sier til BA at kommunen fikk et bilde av flagget tidligere på morgenen, men trodde det kunne være manipulert. Avisens reporter dro imidlertid til stedet og kunne opplyse ham om at et russiske flagget virkelig vaiet i flaggstanga utenfor rådhuset.

Dermed sørget ordføreren for at kommunedirektøren rykket ut og tok det ned.

Kommunedirektør Johnny Breivik antar at den som hengte opp flagget syntes det var gøy, men er uenig.

– Vi kommer til å vurdere å politianmelde dette. Det er ikke noen kjekk spøk med tanke på verdenssituasjonen, slik den er nå, sier han til BA.