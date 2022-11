Nesten alle veier i Vestland er åpne igjen etter flommen

Unntaket er to mindre bruer, i Skulestad og Ullensvang, som er stengt for personbiler, opplyser trafikkoperatør Kjetil Larsen i Statens Vegvesen til NRK. Han sier også at faren for sørpeskred er så godt som over.

Siden torsdag har det vært store flommer på Vestlandet. Lørdag skrev Voss kommune i en pressemelding at flommen trolig har vært den nest verste på Voss i moderne tid. Bygda Evanger, i samme kommune, tror de ikke har blitt rammet hardere av flom i moderne tid.