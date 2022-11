Siste runde i Eliteserien

Det er siste runde Eliteserien for i år. Følgende kamper spille: Kristiansund – Jerv, Lillestrøm – HamKam, Rosenborg – Sarpsborg, Sandefjord – Haugesund, Strømsgodset – Bodø/Glimt, Tromsø – Aalesund, Viking – Odd, Vålerenga – Molde. Kampstart er klokken 17.

Stemmetellingen i USA fortsetter

Valgmyndighetene i Nevada har varslet at mesteparten av de gjenværende stemmene er talt opp og at resultatet skal legges fram lørdag kveld amerikansk tid. Det er jevnt løp mellom Demokratenes Catherine Cortez Masto og Republikanernes Adam Laxalt. Vinner Cortez, har Demokratene sikret flertall i Senatet.

Presidentvalg i Slovenia

Høyreorienterte Anze Logar møter den uavhengige sentrumskandidaten Natasa Pirc Musar til andre runde i det slovenske presidentvalget. Logar fikk flest stemmer av de to i første runde.

Utdeling av Raftoprisen 2022

Nodjigoto Charbonnel mottar Raftoprisen 2022 på Den Nationale Scene i Bergen klokka 18. Han får prisen for sin kamp mot tortur og forsvarer av menneskerettighetene til ofre for tortur i Tsjad.

Iranske markeringer foran Stortinget

Demonstrasjon for folket i Iran starter klokken 14. Etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt i Iran i september, angivelig for å ha gått med hijaben på feil måte, startet store demonstrasjoner i Iran og flere andre steder i verden.