Mann funnet død i Stavanger – etterforskes som drap

Politiet rykket ut klokken 18.27 etter å ha fått melding om hendelsen. Kort tid senere ble en mann funnet i en leilighet i sentrum.

– Mannen ble kort tid senere erklært død. Omstendighetene på stedet gjør at politiet etterforsker saken som et drap, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i en pressemelding.

Politiet jobber med kriminaltekniske undersøkelser på stedet, arbeid som vil fortsette utover natten. Politihunder har også blitt brukt til å søke i området, og området rundt åstedet er sperret av.

Det er gjennomført flere vitneavhør, og enda flere vil bli gjennomført videre i etterforskningen.

– Ingen er foreløpig pågrepet. Politiet bruker store ressurser på etterforskningen, skriver politiet videre.

Politiet har søkt med politihunder mellom gravstøttene på Eiganes gravlund, som ligger like i nærheten av leiligheten, ifølge NRK. Kriminalteknikere iført hvite beskyttelsesdrakter ble tidligere lørdag kveld observert på vei inn i leiligheten.

Et vitne som NRK har snakket på stedet, forteller at det ble hørt et høyt skrik før politiet ankom.