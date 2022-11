Hun påpeker at det snart har gått ni måneder siden Russland klart i strid med folkeretten igjen angrep Ukraina.

– Like lenge har Ukraina bedt om støtte til sin klage for Den internasjonale domstolen i Haag. Klagen handler om et av Russlands falske påskudd for å invadere Ukraina, nemlig «folkemord begått av Kyiv-regimet», skriver Søreide i en epost til NTB.

Ifølge komitélederen har minst 18 land sagt at de vil støtte klagen gjennom såkalt intervensjon, blant dem de nordiske landene og USA, Storbritannia, Tyskland og Frankrike.

I et skriftlig spørsmål spør Søreide nå utenriksministeren hvorfor Norge ikke har gjort det samme.

– Nå er det på tide at Norge tar et skritt fram og slutter seg til landene som støtter Ukraina, og hjelper til med å slå tilbake Russlands mange falske påskudd for å gå til krig mot landet, krever Søreide.

Den internasjonale domstolen ble opprettet i 1945 for å løse rettslige tvister mellom stater. Domstolen er FNs juridiske hovedorgan og dømmer bare i saker mellom stater.