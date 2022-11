Flomtoppen over på Voss – men flere veier fortsatt stengt

Veinettet er fortsatt påvirket av flommen mange steder, men E16 er nå åpen igjen med redusert fremkommelighet.

Det har kommet 150–200 mm nedbør de to siste døgnene, men nå har det sluttet å regne, og vannføringen er på vei ned, ifølge varselet fra varsom.no.

– Vannføringen er fortsatt høy og fremkommeligheten påvirket med flere stengte veier. Det er mye vann i grunnen som kan gi utglidninger når vannet trekker seg raskt tilbake. Derfor er vi ute og sjekker alle aktuelle steder og åpner veiene igjen så snart det er trygt, sier avdelingsdirektør for drift og vedlikehold Svenn Finden i Statens vegvesen.

Seks fylkesveier er fortsatt stengt, men det blir tatt en ny vurdering i løpet av dagen.

Tidenes verste flom på Evanger

– Dette er den nest verste flommen i moderne tid på Voss, og trolig den verste på Evanger, skriver Voss kommune i en pressemelding lørdag formiddag.

De skriver at Vangsvatnet kulminerte mellom klokka 4 og 5 lørdag morgen, rundt 30 centimeter under nivået for 2014-flommen.

Kommunen ber alle være forsiktige, da det fortsatt er høy vannstand og fare for jordskred.

Fotballbaner ble basseng

I Voss sentrum ligger det to fotballbaner under vann, trolig helt ødelagt, sier daglig leder Hallgeir Finbråten Voss fotballklubb til NRK.

– Jeg håper vi har gode forsikringer, sier han, og forteller at det vil koste opp mot tolv millioner hvis det må bygges nye baner.

I kulturhuset har vannet trengt ned i kjelleren, som pumpes ut igjen. Heldigvis ser ikke skadene ut til å være så ille som antatt, sier bibliotekar Nils Bjarne Stabæk.

Skademeldinger strømmer inn

Gjensidige og If hadde lørdag morgen allerede fått inn nesten 45 skademeldinger etter uværet.

– De fleste skadene skyldes vann som har kommet inn fra grunnen til kjellere, eller gjennom tak og vegg, sier kommunikasjonssjef Line Marcelius i Gjensidige i en pressemelding.

If melder det samme i en pressemelding og skriver at det er for tidlig å anslå hvor mye skadene vil koste.

Rødt farevarsel

Siden torsdag har det gått flere skred i Vestland, på grunn av uværet som har herjet.

Varslingstjenesten Varsom har sendt ut rødt farevarsel for flom for midtre og indre deler av Vestland fylke. De melder imidlertid at faren vil minke fra lørdag ettermiddag.

I tillegg er det varsel på gult nivå om jord-, sørpe- og flomskredfare.

Rødt er det høyeste farenivået som sendes ut. Hos NVE betyr varselet at det er en «ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan medføre store skader», skriver Bergensavisen. Dette skjer kun hvert 50. år.

Europavei stengt

Store vannmengder må pumpes ut av kjellere. Foto: Tom Hansen / NTB

E16 har vært stengt flere steder, men ble åpnet igjen lørdag ved 12.30-tiden. Vegtrafikksentralen vest melder på Twitter at oversvømmelsene er over mellom Bulken og Voss. Flere andre veier er også åpnet.

Mange veier er imidlertid fremdeles stengt, melder også Vegtrafikksentralen på Twitter.

10.25 lister Bergens Tidende (BT) opp alle veiene som er stengt eller som det er kjent at risikerer å bli stengt på grunn av høy vannføring.

Bergensbanen stengt

Allerede torsdag ble flere mindre fylkesveier stengt på grunn av rasfare, og det ble meldt om overflatevann og flere skred.

– Vi ber trafikantene om å være forsiktige med å ferdes på veiene. Dersom du ikke må, så la være, sier avdelingsdirektør Svenn Finden i Statens vegvesen.

Også politiet ba folk i flomutsatte områder om å være varsomme og holde seg inne.

Bergensbanen er også rammet av uværet. Lørdag ettermiddag melder Bane Nor at strekningen Dale-Voss fortsatt er stengt. Det samme gjelder Flåmsbana mellom Myrdal og Flåm.