Stor økning i salget av jodtabletter i høst

Tidligere i høst var det mye omtale av krigen i Ukraina og muligheten for bruk av atomvåpen, samt bekymring rundt situasjonen ved kjernekraftverket i Zaporizjzja.

Dette tror kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen kan være årsaken til at salget av jodtabletter har tatt seg opp igjen.

– Tallene for oktober viser at det har vært en markant økning i salget i høst, trolig sterkt påvirket av hendelsene i Ukraina og av medienes omtale av risikoen for atomulykker, sier Soldal til NTB.

Nedgang i november

Mens det i august ble solgt 4.747 pakker med jodtabletter (hovedsakelig Jodix), var tallet i september steget til 13.548 og i oktober til 28.921 pakker.

– Så langt i november har vi sett en viss nedgang i salget, som dels kan skyldes lite oppmerksomhet om atomulykker, men kanskje er det også et tegn på at mange av dem det er aktuelt for, har fylt opp lagrene hjemme, sier Soldal.

Da krigen i Ukraina brøt ut i februar, lå normalsalget på et par titalls pakninger per dag, mens det nå selges flere hundre pakker daglig. Det er likevel langt fra salget i de første dagene av mars, da det ble kjøpt mellom 20.000 og 40.000 pakninger hver dag.

Toppet seg i mars

I mars ble det solgt totalt 172.674 pakninger med jodtabletter.

– Salget i mars var eksepsjonelt høyt, og det førte til at det ble mangel på jod i vår. Norge fikk imidlertid en stor leveranse av jod-tabletter i slutten av april, så lageret skal fortsatt være stort. Det er stort sett snakk om tipakninger, slik at det så langt i år er kjøpt mer enn 2,7 millioner jod-tabletter, avslutter Soldal.

I Finland gikk apotekene raskt tomme for jodtabletter i midten av oktober etter at det finske helsedepartement anbefalte å ha minst én dose tilgjengelig i tilfelle atomulykker.