VG: Sivilforsvaret på vei til Voss for å bistå i flomhåndtering

Brann- og redningsetaten Vest er ute med alle ressurser, og i tillegg er hjelpemannskaper fra Røde Kors bedt om å bistå, opplyser vaktkommandør Stian Kvan til avisen.

Det er Vangsvatnet og Evangervatnet som har flommet over, noe som gjør at vann har trengt i hus og kjellere flere steder. Kvam sier at mannskapene jobber med å minimere skadene og pumpe ut vann som har gått inn i husene.

– Brannvesen og andre ressurser kommer til å jobbe utover kvelden og natten for å sikre det de kan av verdier og eiendom. Jeg tror ikke de hviler før de ser at vannstanden stopper opp, sier han.