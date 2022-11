Mann alvorlig skadd etter ulykke – person siktet for falsk forklaring

– Dette er fortsatt en alvorlig hendelse som politiet etterforsker. Samtidig er det et viktig budskap til beboere i Trondheim at det nå ikke er noe som tyder på at personen er utsatt for vold av andre, sier påtaleansvarlig Hans Vang i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Videre opplyser politiet at en person er siktet for å ha avgitt falsk forklaring.

Tidligere fredag fikk politiet melding om en person som var utsatt for vold. De etterlyste vitner som kunne ha sett noe.

Gjennom vitneavhør, kriminaltekniske undersøkelser og annen etterforskning i løpet av fredagen er politiets teori at mannen i 30-årene mest sannsynlig er alvorlig skadd etter en ulykke.

Den skadde mannen i 30-årene er fortsatt innlagt for behandling på St. Olavs hospital. Det er ikke gjort avhør av mannen, opplyser politiet.