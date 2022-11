Torsdag 10. november varslet Tine omstrukturering og oppsigelser. Konsernsjef Gunnar Hovland peker på fallende melkeforbruk, betydelig import av meieriprodukter og 200 millioner kroner i årlige «sentraliserende subsidier» til konkurrentene.

De såkalte «sentraliserende subsidene» er et konkurransefremmende tiltak, som har skal sikre norsk konkurranse mot Tine, som tidligere monopolist.

– Tine bruker deres nedbemanning aktivt for å påvirke Landbruksdirektoratets pågående utredning om konkurransefremmende tiltak – tiltak som er helt avgjørende for å sikre at det skal være norske konkurrenter til Tine. Hovlands utspill er rett og slett manipulerende, og i verste fall utslettende for den lille norske konkurransen som er i meierisektoren i dag, sier administrerende direktør i Synnøve Finden Trond Haug i en pressemelding.

Kortsiktig løsning

Kristine Aasheim, styreleder i Q-meieriene, deler Synnøve Finden sin bekymring, og mener at det å fjerne konkurransefremmende tiltak er en kortsiktig løsning for Tine.

– Når Tine jobber hardt for å fjerne de konkurransefremmende tiltakene, jobber de også for mindre mangfold, valgfrihet og innovasjon til forbruker, mindre produksjonsgrunnlag og mindre penger til bonden. Det å fjerne sine norske konkurrenter er en kortsiktig løsning på Tines problemer, som vil straffe forbrukere og bøndene, sier Aasheim.

Én av tre forklaringer

Konsernsjef Hovland, kjøper ikke kritikken. Tilskuddene er én av tre forklaringer på kutt, understreker han overfor Nettavisen.

– Vi har sterk import av flere produkter og en forbruksnedgang for vanlig drikkemelk. Da får vi omstillingsbehov. I tillegg har vi disse konkurransepolitiske subsidiene som var ment å flytte markedsandeler fra Tine til konkurrenter. Det har man jo lykkes med, at vi må tilpasse oss dette bør ikke overraske noen, sier Hovland.