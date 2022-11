Elden om Yakunin-saken: Svalbardtraktaten forbyr forskjellsbehandling

Elden sier til NTB at saken mot Yakunin skiller seg fra de andre drone-sakene fordi den utelukkende gjelder en hendelse på Svalbard.

– Svalbardtraktaten forbyr staten i å diskriminere personer på bakgrunn av deres nasjonalitet. Uavhengig av om en person er britisk eller russisk, skal han ikke behandles annerledes enn andre borgere, sier Elden.

Han mener tiltalen som kom fredag, både er unødvendig og feil, og at det ikke er rettslig grunnlag for den. Han konstaterer likevel at tiltalebeslutningen er kraftig nedskalert i forhold til det som er sagt tidligere.

– Det gjelder nå bare droneflyging på Svalbard i en kortere periode. Det er også bare snakk om turistbilder, og ikke noe som truer sikkerheten, sier Elden.

Han sier klienten har hatt et ønske om å gå ut i mediene med sin versjon siden saken er blitt omtalt såpass mye på forhånd.

Yakunin er sønn av en russisk forretningsmann med bånd til Vladimir Putin og ble pågrepet i Hammerfest mandag 17. oktober.