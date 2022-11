Gjenstandene som ble funnet i fjellet fredag ettermiddag vil bli undersøkt nærmere, skriver politiet i en pressemelding.

Etterforskning av blant annet elektroniske spor har gjort at det mest aktuelle søkeområdet er vest for Ålen sentrum. Den siste sikre observasjonen av den savnede er tirsdag morgen, skriver Trøndelag politidistrikt i en pressemelding fredag ettermiddag.

I tillegg til politiet, har blant annet brannvesenet, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Sivilforsvaret, Hovedredningssentralen og lokale frivillige søkt etter mannen.

Mannen ble meldt savnet av pårørende tirsdag kveld. Etterforskningen viser at han sannsynligvis har tatt med seg turutstyr og klær til å oppholde seg ute over tid. Politiet er kjent med at dette er en fjellvant person.

– Vi holder flere muligheter åpne, og utelukker ikke at den savnede er borte frivillig. Etter en vurdering vil ikke politiet søke aktivt etter ham gjennom helgen. Pårørende er informert om dette, og det vil bli tatt en ny vurdering på mandag, sier etterforskningsleder Anders Malm i Trøndelag politidistrikt.

Trøndelag politidistrikt ønsker fortsatt tips i saken.