Politiet løslater mannen som ble siktet for drapsforsøk på Torshov

– Vedkommende vi hadde pågrepet, vil bli løslatt i løpet av dagen da mistankegrunnlaget er svekket. Utover dette vil etterforskningen av saken fortsette gjennom hele helgen, opplyser politiadvokat Kine Wesseltoft i Oslo politidistrikt til NTB fredag ettermiddag.

Basert på videovåkningen i området utelukker politiet ikke flere pågripelser i saken.

Skyteepisoden på Torshov i Oslo onsdag kveld etterforskes som forsøk på drap. Det var en mann i 40-årene som ble truffet av skudd. Tilstanden hans er stabil.

– Han skal forsøkes avhøres i løpet av det nærmeste døgnet, skrev politiet i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Politiet opplyser at det er for tidlig i etterforskningen til at de kan si noe om bakgrunn eller motiv, eller om hendelsen har sammenheng med de andre voldshendelsene i Oslo i høst.