30-åring dømt til 17 års fengsel for drap i Åsane – vurderer anke

Hordaland tingrett mener det er flere skjerpende omstendigheter ved drapet på 23-åringen og ilegger 30-åringen strengere straff enn det påtalemyndigheten ba om, ifølge TV 2.

Retten har lagt vekt på at tiltalte forlot Borgen mens hun ennå var i live, unnlot å kontakte AMK, samt at han vanskeliggjorde etterforskningen i startfasen. Den viser også til at oppførselen gjorde det nødvendig å foreta en kriminalteknisk undersøkelse i arresten i stedet for på politiets laboratorium.

Aktor Eirik Stolt-Nielsen ba om 16 års fengsel, mens forsvarer Torbjørn Sognefest mente at 15 år var en mer passende straff. Mannen har erkjent straffskyld, skriver Bergens Tidende.

Vurderer anke

– Det er ikke tvil om skyldspørsmålet i saken. Men når retten legger seg ett år over statsadvokaten sin påstand, trekker dette i retning av at dette ikke er i tråd med sammenlignbar praksis. Tiltalte vil bruke tiden fremover til å vurdere en avgrenset anke, sier Sognefest til NRK.

Tiltalte ble også funnet skyldig i å motsette seg pågripelse, og for å ha spyttet en politibetjent i ansiktet.

– Vi registrerer at retten har sett alvorlig på saken og bedømt den deretter. Utover det sender jeg saken til Riksadvokaten for vurdering, sier Stolt-Nielsen til TV 2.

Ettersom dommen er strengere enn aktors påstand, utelukker han at påtalemyndigheten vil anke.

– Familien er lettet

Den 12. september i fjor ble 23 år gamle Sunniva Borgen angrepet i sitt eget hjem i Bergen. Hun døde av skadene. Forrige uke møtte den 30 år gamle mannen i retten, hvor han erkjente å ha tatt livet av sin tidligere kjæreste.

– Familien er lettet over at saken er over, selv om de for alltid må leve med tragedien og tapet av Sunniva, skriver bistandsadvokat Beate Hamre i en tekstmelding til Bergens Tidende.

– De opplever at dommen er grundig og god, og er tilfreds med at straffen ligger ett år over aktors påstand. Straffens lengde reflekterer sakens grovhet og det tragiske utfallet, legger hun til.

Bistandsadvokaten fikk medhold i kravet om 280.000 kroner i oppreisningserstatning til hver av foreldrene, i tillegg til erstatningskravet på 209.000 kroner.

Videre er han dømt til å betale noe over 330.000 kroner for å ha ødelagt inventar og utstyr i avdødes leilighet.

Problemer med sinne

Paret var sammen i cirka ett år. I løpet av forholdet reagerte 23-åringen på temperamentet hans og ba ham søke hjelp.

30-åringen ble i retten beskrevet som en sjalu mann med store raseriproblemer, spesielt etter alkoholinntak.

Mannen utsatte kvinnen for gjentatte slag, før han påførte henne minst 50 skader med flere kniver i ansiktet og overkroppen. Knivene ble enten ødelagt eller kraftig bøyd. Han raserte deretter kjærestens leilighet.

30-åringens forsvarer, advokat Torbjørn Kolås Sognefest, har erkjent at det er flere skjerpende omstendigheter ved drapet. Han har ifølge TV 2 tidligere uttalt at hans klient var innstilt på en lang fengselsstraff.