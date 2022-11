Rypejeger frifunnet etter jaktulykke

De to kameratene var på rypejakt da den ene av dem ble oppmerksom på at hunden hadde tatt stand mot en rype og ba kameraten om å flytte seg til et sted han ville være trygg.

I tiden det tok før hunden fikk rypa til å lette, flyttet kameraten seg uten å si ifra til jeger. Det førte til at kameraten ble truffet av haglkuler da han fremdeles var skjult for skytteren. Rypejegeren har aldri godtatt forelegget han ble ilagt, og saken ble anket til Høyesterett.

I dommen heter det at til tross for at det ikke skal løsnes skudd før jegeren er sikker på at det er trygt, ville ikke jaktkameraten bli truffet om han ble værende på avtalt sted.

Dermed blir det for strengt å kreve at skytteren atter en gang skulle forsikre seg om at kameraten hadde flyttet seg, og mannen er frifunnet for uforsiktig bruk av skytevåpen.