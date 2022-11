– Dette handler om sikkerhet, sier kommunedirektør Stig Stark-Johansen i Årdal til Bergens Tidende.

Han leder beredskapsgruppen i kommunen som nå har satt krisestab og stengt skolene.

– Vi er en kommune med mye flom og rasproblematikk, og nå gikk det nylig et ras i Utladalen, så da bestemte vi dette, sier Stark-Johansen om at de blant annet har stengt skolene.

Kommunen opplyser at de har satt ut vaktmannskaper og maskiner i områder der det er kjent at det kan bli utfordringer.

Stark-Johansen sier de er bekymret for at broen over elven Utla, ved området Tronteigen, kan ryke dersom strømmen i elven blir for sterk. Da kan skadene på natur og eiendom bli store.

Varsom.no har nå sendt ut rødt farevarsel for flom for midtre og indre deler av Vestland fylke.

Konsekvenser kan være omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder – og flere veier og bruer kan bli stengt.