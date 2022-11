Matleverandøren Oda kutter 70 årsverk

Kuttene skjer i Odas utviklingsgruppe, bekrefter sjef og grunnlegger Karl Munthe-Kaas overfor E24. Denne delen av virksomheten, kalt Global Group Services, har rundt 400 ansatte.

Totalt utgjør kuttet rundt 6 prosent av alle ansatte i Oda-gruppen, og de fleste av de som mister jobben, sitter i Norge.

– Det er først og fremst synd for de 70 dette gjelder, sier Munthe-Kaas til E24.

Han legger til at dette hovedsakelig vil påvirke ansatte som jobber med utvikling og vekst i den globale organisasjonen. Kundene i Norge, Finland og Tyskland vil ikke merke noe til endringene, fremholder han.

I en pressemelding framholder selskapet at det har satset på en aggressiv vekststrategi globalt, og at de jobber med å sikre finansiering av dette i et strammere kapitalmarked. De skriver at de er i sluttfasen av å sikre finansiering på rundt 1,5 milliarder kroner, og at de vil komme tilbake med flere detaljer om dette i nær fremtid.

Oda valgte tidligere i høst å utsette den planlagte satsingen i Bochum i Tyskland, men holder fast på åpningen i Berlin i januar 2023.