– Vi må unngå at Norge blir brukt som transittland. Og særlig at ikke russiske fiskebåter blir brukt som transittkjede gjennom Norge. Med den kontrollintensiteten vi har nå, opplever jeg i stor grad at den risikoen er lukket, sier tolldirektør Øystein Børmer til NTB.

Tirsdag morgen var han på plass ved havnen i Tromsø, hvor flere russiske trålere ligger til kai. Tollvesenet har omdisponert masse ressurser for å føre nøye kontroll med skipene.

Børmer understreker at ingenting er sikkert når man jobber med smuglingsbekjempelse.

– Men med så høy kontrollgrad på de russiske fiskefartøyene tror jeg det er all grunn til at de vil forsøke på andre transportformer og andre land, sier han.

Nye regler fra regjeringen

Etter en del press fra opposisjonen skjerpet regjeringen reglene for russiske fiskefartøy i Norge fra 6. oktober.

Skipene kan nå kun anløpe i Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord, og der blir de kontrollert nøye av tollere – spesielt for å forhindre at de tar med seg varer underlagt sanksjoner til Russland.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var tirsdag på befaring hos tollinspektørene i Tromsø. Han mener det er viktig å holde havnene åpne også for russiske fiskere for å ivareta det norsk-russiske fiskerisamarbeidet.

– Og så er det viktig at fartøyene ikke kan brukes som et smutthull i sanksjonsregelverket, sier han.

Vedum viser til at fiskerisamarbeidet med Russland handler om forvalting av store fiskeriressurser – og at det ble opprettholdt gjennom hele den kalde krigen.

– I de generelle sanksjonene mot Russland så er jo også mat unntatt. Verden trenger mat, og er jo del av hele diskusjonen om korntransport i Svartehavet, sier han.

Endret situasjon for tolletaten

Tolldirektøren sier at de bruker mye ressurser på kontrollen av de russiske skipene.

– Vi må prioritere knallhardt når vi setter inn såpass mye ressurser på dette oppdraget med russiske fiskebåter. Da går det ut over noe annet.

Etaten merker godt den nye sikkerhetspolitiske situasjonen – også på andre områder.

– Vi opplever i høyeste grad at vi gjør en jobb på grensen for å beskytte nasjonen i denne situasjonen, sier Børmer.

– Vi følger selvfølgelig med både på flyplasser, ved andre havner og på landeveisgrensene. Både for å avdekke restriksjonspålagte varer på vei ut, men også om det er varer vi ikke ønsker inn i landet. Vi har jo eksemplene med russere med droner, hvor de som kom med dem, har blitt overlevert til politiet.