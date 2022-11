Helikopterpassasjerer fra Overhalla mistet livet på fritidsreise

Det var Roar Henning Stein (68) og Inger Eline Gaundal Stein (68) som omkom i helikopterhavariet, ifølge Politiet. De to var hjemmehørende i Overhalla, en kommune i Namdalen nord i Trøndelag. Navnene frigis i samråd med pårørende.

De to var på en fritidsreise da helikopteret havarerte, fortalte tjenesteenhetsleder Snorre Haugdahl i Trøndelag politidistrikt på en pressekonferanse i rådhuset på Verdal tirsdag ettermiddag.

Det var tre personer i helikopteret. Den tredje er tatt hånd om av helsevesenet.

Ulykken ble varslet klokka 10.42. Helikopteret styrtet på et jorde 150 meter fra nærmeste vei. Det var tykk tåke i området da ulykken skjedde.

– Forferdelig

Den skadde er kjørt til St. Olavs hospital i Trondheim. De pårørende til de omkomne er varslet om saken.

Midtnorsk helikopterservice bekrefter at det var deres helikopter som var involvert i ulykken.

– Det er forferdelig og tragisk det som har skjedd, jeg kan ikke si noe annet enn det foreløpig. Nå må vi ta oss av dem som trenger hjelp, sier flygesjef Tor Krogstad i selskapet til Adresseavisen.

Ifølge innsatsleder Stig Viken var det også en hund om bord i helikopteret, som styrtet på et jorde ved fylkesvei 757 mellom Verdal sentrum og Stiklestad. Hunden er tatt hånd om av veterinær.

Verdal kommune har iverksatt sitt kriseteam etter dødsulykken. Ordfører Pål Sverre Fikse sier de følger situasjonen tett.

– Det psykososiale teamet skal bistå med debrif av involverte og ivaretakelse av pårørende, sier Fikse til NRK.

Det meldes om omkomne i forbindelse med helikopterulykken på Stiklestad. Det var tre ombord i helikoteret da det styrtet. Foto: Anders Vinje / NTB

Ukjent årsak

Politiet kan foreløpig ikke si noe om årsaken til ulykken. Både Statens havarikommisjon og politiets tekniske avdeling jobber på stedet for å finne årsaken til havariet.

– Nå samler vi mest mulig informasjon. Det er en god del etterforskning som skal gjøres fremover, sier Snorre Haugdahl i politiet på pressekonferansen.

Politiet ber vitner som kan ha sett eller hørt noe før ulykken, har tatt bilder eller har opplysninger, om å ta kontakt.

Totalvrak

Bilder fra ulykkesstedet viser den tette tåka idet ulykken skjedde.

– Helikopteret er totalvrak, og to traktorer bistår med å løfte opp førerhuset, rapporterer Innherreds reporter på stedet.

Ifølge avisa skal maskinen ha tatt av fra en lette- og landingsplass i nærheten like før det gikk i bakken. Det er ikke kjent hva slags oppdrag helikopteret var ute på, annet enn at politiet omtaler det som en fritidsreise.

Bildet viser vraket av helikopteret, og nødetater på stedet. Foto: Anders Vinje / NTB

Tåkeproblemer

Operasjonslederen sier politiet ble kontaktet av flytårnet på Værnes om hendelsen klokka 10.42. Hun opplyser at politiet først fikk vite at et helikopter hadde store problemer.

Ifølge innsatslederen kunne ikke luftambulansen lande på grunn av tåka.

– Redningsinnsatsen ble ikke forhindret på grunn av tåke, sier operasjonsleder Lægdheim til NTB.

En rekke utrykningsbiler rykket ut til stedet, og det ble satt i gang livreddende førstehjelp umiddelbart.

Mehl på Verdal-besøk

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) var tilfeldigvis i Verdal for å besøke politistasjonen i sentrum da ulykken skjedde, skriver Trønder-Avisa.

– Jeg har akkurat fått beskjed om ulykken, og at nødetatene har rykket ut. Vi avventer mer informasjon, men jeg kan si at dette er en tragisk hendelse. Mine tanker går ut til de berørte og pårørende og kolleger, sier hun til avisa.

– Nå må politiet og redningsmannskapet få gjøre jobben sin. Det er spesielt å være i Verdal akkurat når en slik ulykke skjer. Det rammer et helt lokalsamfunn, sier statsråden.