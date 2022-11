Valg i Danmark

Danskene går til stemmeurnene i dag etter at statsminister Mette Frederiksen skrev ut nyvalg tidligere i høst. Til sammen skal det velges 179 representanter til Folketinget – 175 fra Danmark, og to hver fra Færøyene og Grønland.

Støre deltar på Nordisk råds sesjon

Den offisielle åpningen av Nordisk råds sesjon i Helsingfors skjer i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) deltar sammen med en rekke andre ministre fra den norske regjeringen. Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i år.

Vestfold og Telemark behandler oppdeling

Oppdelingen av fylket Vestfold og Telemark skal behandles i fylkestinget. Fylkeskommunen har opplyst at oppdelingen trolig vil koste 150 millioner kroner. Det var først anslått at delingen ville koste mellom 80 og 100 millioner, men nye beregninger viser at prisen blir 150 millioner, opplyser fylkeskommunen. Hele 66,3 millioner er knyttet til tilpasninger i IKT-systemer. Fylkesdirektøren ber om at regjeringen dekker 149,9 millioner kroner.

Nordisk råds litteraturpris deles ut

Fra Norge er Inghill Johansen nominert for «Dette er G», samt Linn Ullmann for «Jente, 1983». Totalt 14 forfattere fra de nordiske landene er nominert til prisen som deles ut i Helsingfors klokka 21 norsk tid. Rådet deler ut priser for litteratur, barn- og ungdomslitteratur, musikk, film og miljø.

Nyvalg i Israel

Det er duket for enda et valg i Israel - det femte på fire år. Blant annet håper tidligere statsminister Benjamin Netanyahu på å kunne gjøre et comeback i valget. Nesten 6,8 millioner israelere er registrert som velgere, noe som er over 200.000 flere enn ved forrige valg i mars 2021.