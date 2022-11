LOs sjeføkonom vil tillate høyere inflasjon

Godt hjulpet av økte råvare- og energipriser er norsk inflasjon presset kraftig opp, og Norges Bank har svart med en serie av rentehevinger. Rentehevingene vil fortsette, trolig allerede denne uken, for Norges Bank prøver å få inflasjonen tilbake til målet på 2 prosent.

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO, sier til Finansavisen at dette er feil politikk.

– En av de viktigste mekanismene det grønne skiftet virker gjennom er prisene på energi. Dette skiftet er vanskelig å gjennomføre hvis man ikke lar prismekanismene få virke. Et mål for total inflasjon på 2 prosent, blir vanskelig å nå med de høye energiprisene og annen høy, importert inflasjon som det grønne skiftet krever. Da blir det nesten bare lav lønnsvekst som kan kompensere for dette, sier Bjørnstad.

Hvis vi skal kvele norsk økonomi, og ikke tillate prisveksten som følger av det grønne skiftet, så setter vi hele det grønne skiftet i fare, mener LO-økonomen, som sier han tenker høyt og ønsker å reise en debatt om inflasjonsmålet.

– Jeg har ikke tenkt konkret på noe tall, men tror at 2,5 prosent kanskje ville vært for lavt, hvis vi skal bevare reallønnsfleksibiliteten samtidig med høye priser på energi. Da må vi kanskje leve med høyere inflasjon, sier Bjørnstad.