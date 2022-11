Politiet: Rundt 50 ungdommer lager opptøyer på Furuset i Oslo

– Vi er med mange patruljer på Furuset Senter etter at mange ungdommer kaster egg, stein, tenner på paller og lager masse uro og frykt i området. Vi jobber med å få kontroll på situasjonen, opplyser politiet ved 22-tiden.

Operasjonsleder Gjermund Stokkli opplyser til NTB at det er snakk om rundt 50 ungdommer.

– Det er mange ungdommer som startet med å angripe en buss på en bussholdeplass på Furuset Senter. Når vi kommer blir det kastet på oss. Det er mange ungdommer som er utagerende og aggressive mot politiet, sier Stokkli til NTB.

Ruter opplyser at buss 25 og 100 ikke stopper ved Furuset T-banestasjon inntil videre på grunn av steinkasting på bussene. Det melder Ruter på sine hjemmesider mandag kveld.

Ved 23-tiden opplyser han at situasjonen er litt roligere, men at politiet er forberedt på flere uroligheter.

Stokkli opplyser til Aftenposten at også politiet ble angrepet og ungdommene ble ikke glade for at politiet kom til stedet. Han sier at de rundt 50 ungdommene er samlet i flere mindre grupper. Brorparten er under 18 år, mener politiet.