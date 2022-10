Klokka 17.19 skriver Bane Nor at Oslo S har åpnet for trafikk. Der sto alle togene på grunn av en person som oppholdt seg i sporet.

Oslo S ble stengt også tidligere mandag på grunn av at en person var observert i sporet. Stasjonen ble åpnet igjen i 14.30-tiden.

Også på T-banen var det trafikktrøbbel mandag ettermiddag etter at noen trolig kastet en handlevogn i sporet på Grønland.

Både Bane Nor og Sporveien melder om forsinkelser.