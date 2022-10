– Grunnen til at det er stans begge retninger, er at vi må legge ut strømmen for å få fjernet denne handlevognen, opplyser Sporveien på Twitter.

Oslo-politiet og brannvesenet bistår i arbeidet med å fjerne handlevognen. Politiet sier at det noen som har kastet handlevognen ut i T-banesporet.

Det er ikke strøm på linjene mellom stasjonene på Grønland og Tøyen. Dette er det nye kjøremønsteret:

* Linje 2/3 vestover kjører fra plattform 1 Stortinget.

* Linje 2/3 østover kjører fra Helsfyr.

* Linje 4 østover kjører Bergkrystallen-Helsfyr.

* Linje 4 vestover kjører Storo-Vestli.

* Linje 5 kjører Vestli - Tøyen spor 4 - Jernbanetorget-Sognsvann.

* Linje 5: kjører Sognsvann-Jernbanetorget-Vestli.

* Linje 1 snur på Majorstuen spor 4.

Saken oppdateres.