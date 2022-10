Kirkene får midlertidig strømstøtte

Regjeringens mål er at færre kirker skal redusere aktiviteten i advents- og julehøytiden, skriver regjeringen.

Pengene som blir tildelt gjennom en midlertidige støtteordning, og skal fordeles til de kirkelige fellesrådene ut fra hvor mange sogn de administrerer. Og sognene kan søke om inntil 45.000 kroner.

Ordningen er avgrenset til fellesrådene i prisområde 1, 2 og 5, fordi de har høyest strømpriser. Dette er grovt sett områdene sør for Sognefjorden og Dovre.

Tidligere i oktober, etter at regjeringen la fram forslaget, sa KrF at de mener 30 millioner er for lite.

– Det er uforståelig at regjeringen ikke ser verdien av arbeidet til Den norske kirke. At de kun bevilger 30 millioner og begrunner det med at de skal ha åpent til jul viser den manglende forståelsen for kirkens betydning i enkeltmenneskers liv og for samfunnet, sa finanspolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

Han sa at KrF mener kirkene og hele frivillig sektor må bli kompensert for alle strømkostnader over 50 øre per kilowattime.