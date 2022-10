Mann dømt til ni års fengsel for overgrep mot egne barn

Overgrepene, som tingretten beskriver som grove voldtekter av barn under 14 år, skal ha skjedd i en by i Vestfold fra 2016 til i fjor sommer.

Mannen skal ifølge dommen blant annet tatt bilder av datteren mens han begikk overgrep. Han skal også ha vist pornografiske filmer/bilder. I tillegg skal han ha lastet ned bilder som seksualiserte barn.

Den domfelte har forklart overgrepene med et vanskelig ekteskap, og at han hadde behov for å bli sett og for å ha nærhet.

I tillegg til en fengselsstraff på ni år har Vestfold tingrett dømt mannen til å betale en samlet erstatning på 480.000 kroner.