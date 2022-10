Togselskapet Green Cargo avvikler innenriks godstrafikk i Norge

– Nedleggelsen skyldes en betydelig økning av driftskostnadene i Norge. Bakgrunnen for dette er omfattende sporarbeid på linjer og i terminaler, sterkt økte strømkostnader, økte dieselkostnader og økte personalkostnader. Vi ville helst fortsette driften i Norge, men de økonomiske rammene og situasjonen fremover gjør at vi må agere bedriftsøkonomisk ansvarlig, sier administrerende direktør Bengt Fors i Green Cargo Norge AS i en pressemelding.

Rundt 120 medarbeidere og en trettitalls kunder i Norge berøres av nedleggelsen. Det pågår nå forhandlinger med fagforeningene om gjennomføringen av nedleggelsen.

Green Cargo har siden 2016 transportert gods på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim og Oslo-Stavanger.

Det svenske hovedselskapet Green Cargo AB har drevet godstransport mellom Norge og Sverige i mange år. Denne trafikken blir ikke påvirket av avviklingen.