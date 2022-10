SV vil gi studentene 2.000 kroner mer i måneden

– Studentene har levd i årevis på altfor, altfor lite penger. Det må vi gjøre noe med, sier SVs utdanningspolitiske talsperson Freddy Øvstegård til NTB.

SV er i full sving med å snekre sitt alternative statsbudsjett, som danner grunnlaget for budsjettforhandlingene med regjeringen. Øvstegård kan fortelle at partiet går inn for å øke studiestøtten til 1,4 G i sitt budsjett.

Det betyr at studentene vil få 14.188 kroner i måneden i basislån, eller 156.068 kroner i året. Det er 27.181 kroner mer i året og 2.471 kroner mer i måneden de elleve månedene støtten utbetales.

– Vårt alternative budsjett er grunnlaget for forhandlingene og et viktig signal om hva vi ønsker å prioritere. Utover det kommer jeg ikke til å kommentere hva som skjer i forhandlingsrommet, verken på dette eller andre saksfelt, sier Øvstegård.

På sikt ønsker SV at studiestøtten skal økes til 2G.

– Det betyr at studentene kan bruke mer tid på studier, fordi mindre tid går med til jobb. Da får vi godt utdannede og kvalifiserte arbeidstakere i framtida, som vi trenger flere av, sier Øvstegård.

Regjeringen har i sitt budsjett foreslått en studiestøtte på 11.7171 kroner i måneden i basislån neste år, noe som tilsvarer 128.887 kroner i året. Dette innebærer en økning på 85,3 millioner kroner fra i år, men økningen er lavere enn den ventede prisveksten.