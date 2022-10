Tiltalte for Nav-drapet i Bergen erkjenner straffskyld

Mandag startet rettssaken mot den 40 år gamle mannen som er tiltalt for å ha drept Marianne Amundsen og for å ha forsøkt å drepe Ida Aulin mens de var på jobb ved Nav Årstad i Bergen.

Da rettssaken startet i Hordaland tingrett, spurte dommeren om den tiltalte erkjenner straffskyld. Han sa at han erkjenner straffskyld og hendelsen, men mener han var utilregnelig, skriver Bergens Tidende.

Statsadvokaten tok tidligere i oktober ut en ny tiltale mot mannen, der en formulering om at det ville bli nedlagt påstand om tvungent psykisk helsevern var fjernet, skriver VG. I stedet hadde Statsadvokaten lagt inn et forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaring for den drapstiltalte mannen.

Tiltalen ble skrevet på nytt på ordre fra Riksadvokaten.

Mannens forsvarer, advokat Morten Grimstad, har tidligere opplyst at mannen er psykisk syk, og at mannen selv sier han ikke husker mye av det som skjedde.