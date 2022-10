Det er til Aftenposten at forsvareren, advokat Marijana Lozic, sier at det første avhøret vil bli gjennomført så fort som mulig, trolig allerede i dag eller i morgen.

– Han har sagt seg villig til å gå i avhør, sier hun.

37-åringen som PST har siktet for spionasje, har jobbet som gjesteforeleser ved Universitetet i Tromsø.

Mannen er i Norge med et brasiliansk pass under navnet José Assis Giammaria (37), men politiet mener han er en russisk borger med navn Mikhail Valerijevitsj Mikusjin (44).

PST mener mannen har bygd seg opp en identitet som vanlig borger, mens han i det stille jobber for utenlandsk etterretning. Han ble pågrepet forrige mandag.

Erkjenner ikke straffskyld

Fredag samtykket mannen i å bli varetektsfengslet i fire uker, siktet for spionasje.

– Han har forståelse for at PST må ta en runde for å finne ut av ting, sa Lozic til NTB da.

På spørsmål om samtykket indikerer en form for erkjennelse av straffskyld, svarte hun:

– Overhodet ikke. Han erkjenner ikke straffskyld, sier Lozic.

Mannen er siktet for å ha brutt straffelovens paragraf 121, som handler om spionasje mot statshemmeligheter.

Enveisbillett

Ifølge gravejournalistnettverket Bellingcat tilhører den russiske identiteten norsk politi knytter til mannen, en oberst i den russiske etterretningstjenesten GRU.

Den påståtte spionen har jobbet med Arktis og hybride trusler i sin forskning.

37-åringen deltok tidligere i høst på en konferanse i Vilnius sammen med en kollega ved UiT, der temaet var treningsprogram mot hybride trusler, og hva man gjør dersom gassrørledninger blir sprengt eller hele strømnettet blir lammet.

Mannen hadde kjøpt en enveisbillett ut av Norge med avreisedag dagen etter at han ble pågrepet, opplyste en av hans forsvarere, Thomas Hansen, til VG torsdag.