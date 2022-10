Person hentet opp av sjøen i Bergen – får livreddende førstehjelp

– Meldt om person i sjøen. Tatt på land. Livreddende førstehjelp er sett i verk på stedet, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

– Vi fikk melding fra publikum som mente at det fløt et menneske i sjøen. Politiet, helsevesenet og brannvesenet rykket ut, og det ble bekreftet at det var et menneske, sier operasjonsleder Jørgen Ommedal i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

Til Bergens Tidende sier operasjonslederen at de ikke har opplysninger om hvem det kan være eller hvordan vedkommende har havnet i sjøen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 8.27.