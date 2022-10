Forsvarer til Nav-tiltalt mener klienten var psykisk syk

Rettssaken etter drapet på Marianne Amundsen (57) i fjor starter i Hordaland tingrett mandag.

– Han beklager på det sterkeste, både overfor avdøde, fornærmede og de etterlatte, sier hans forsvarer Morten Grimstad til Bergens Tidende.

Grimstad sier at mannen var psykisk syk, og at han forklarer at han ikke kunne gjøre rede for seg selv på en god måte.

– Han sier at han ikke husker veldig mye fra det han har gjort, sier Grimstad.

To Nav-ansatte ble knivstukket av en mann på Nav Årstad i Bergen på formiddagen 20. september i fjor. 57-åringen døde av skadene hun ble påført, mens en 29 år gammel kollega av henne ble lettere skadd.

Da mannen ble tiltalt i sommer, skrev statsadvokaten at han kan anses som utilregnelig. Men denne tiltalen ble endret og nå tar statsadvokaten forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaring. Tiltalen ble skrevet på nytt etter ordre fra Riksadvokaten.