Kun en av fire ukrainere vil hjem – selv om krigen slutter

Det viser en rapport om ukrainske flyktninger i Norge, som offentliggjøres mandag, melder Aftenposten.

I juni foretok forskere fra Norsk Institutt for by- og regionsforskning (NIBR) en spørreundersøkelse blant nesten 700 ukrainske flyktninger:

* Kun 26 prosent ønsket å returnere til Ukraina så snart krigen er over. To av ti hadde allerede bestemt seg for å bli i Norge, mens over halvparten var usikre.

* Bare 3 prosent ville returnere hvis de må bo i en annen del av Ukraina enn hjemstedet. 66 prosent ville da heller bli boende i Norge.

* Selv om hjemstedet skulle bli trygt, ville kun 11 prosent flytte tilbake før krigen er over i hele Ukraina.

Til nå i 2022 har det kommet 31.000 søknader om asyl fra ukrainske borgere i Norge. Neste år forventer UDI at det vil komme minst 30.000 nye flyktninger fra Ukraina, hvis krigen fortsetter.

Vilde Hernes, NIBR-forsker ved Oslo Met, sier svarene var en overraskelse for dem.

– Jeg må innrømme at jeg løp og banket på døren til mine kolleger da vi fikk ut disse svarene i undersøkelsen, sier hun