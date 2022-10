Det kommer fram i en rapport som Røde Kors og Institutt for samfunnsforskning har samarbeidet om.

– Ett av hovedfunnene er at beredskapsaktørene på tvers av frivillig og offentlig sektor venter at beredskapspresset øker i framtiden, og peker på at dagens beredskapskapasitet ikke nødvendigvis vil være tilstrekkelig, sier Vibeke Wøien Hansen og Marte Slagsvold Winsvold ved Institutt for samfunnsforskning i en pressemelding.

I prosjektet Fremtidens frivillige beredskap har de undersøkt hvordan endringer og trender i samfunnet vil påvirke beredskapen og de frivilliges rolle i beredskapen.

Flere trusler

Rapporten bygger på intervjuer og spørreundersøkelser, og de som har svart på spørsmålene er enten engasjert i frivillige organisasjoner eller ansatt for eksempel i politiet eller innenfor kommunal beredskap.

Mange av de som har svart mener flere typer trusler mot samfunnet blir mer sannsynlige.

– Flere hetebølger, mer styrtregn, matkriser, epide­mier, antibiotikaresistens, atomtrusler og mulig bortfall av kommunikasjons­utstyr, for eksempel som følge av solstorm eller cyberangrep, er hendelser vi kan og vil møte. Samtidig er det også en utfordring at befolkningen blir eldre og derfor også gjerne mer sårbare når en hendelse inntreffer, sier Winsvold.

Trenger folk og utstyr

I pressemeldingen sier Arne Thorheim i Røde Kors at organisasjonen trenger både flere folk og mer utstyr.

– Vi kommer til å trenge flere frivillige og evne å omstille oss for å møte et risikobilde i stadig endring, og ressurser som sikrer at vi kan gjennomføre øvelser og anskaffe, vedlikeholde ta i bruk moderne utstyr, sier Thorheim, som er leder for samfunnssikkerhet og beredskap.

Han mener også det er viktig for at husholdninger forbereder seg slik at de kan takle kriser.

– Hele befolkningen må ta inn over seg at større kriser kan ramme, og at vi må være forberedt på å klare oss selv i flere dager. God egenberedskap blir bare viktigere og viktigere, sier Thorheim.