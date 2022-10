31 deltakere på nazidemonstrasjonen blir bortvist fra landet

Demonstrantene ble pågrepet fordi de ikke fulgte politiets pålegg under en markering lørdag. I alt ble 35 pågrepet, men kun 4 av dem var norske borgere.

– De blir bøtelagt og deretter bortvist fra landet etter utlendingslovens paragraf 121 og må forlate riket, sier politiadvokat Agnes Klem til Avisa Oslo søndag morgen.

Medlemmene fra Den Nordiske Motstandsbevegelsen hadde ikke søkt politiet om å gjennomføre markeringen.

Krimleder Anders Johnsrud sier at politiet har hanket inn ekstra mannskap for å ta hånd om alle sakene.

– Alle sakene vil bli behandlet i dag, og de vi bli transportert ut av landet, sier Johnsrud til NTB.

De fleste av de pågrepne er svensker, men også noen dansker er pågrepet.

Ingen skadd

Lørdag ettermiddag gjennomførte den nynazistiske gruppen en markering i Oslo sentrum. I alt 35 demonstranter ble pågrepet og kjørt til arresten.

Innsatsleder Erik Hestvik i politiet sa på en presseorientering lørdag at politiet måtte ty til «enkle fysiske grep» for å stanse demonstrantene og få kontroll

– Det er ikke meldt om noen skadde, men litt knuffing var det i forbindelse med anholdelsen. En har fått tilsyn etter å ha fått ubehag, men han er i god behold og kvittert ut av helsevesenet, sa Hestvik.

Varsler motdemonstrasjon

Søndag skal det arrangeres motdemonstrasjon foran Stortinget klokka 16. En av initiativtakerne, Rødt-politiker Sofia Rana, sier at det er viktig å vise fram Oslo som en antirasistisk by.

– Vi tar initiativ til dette fordi mange ble redde og sjokkerte når nyheten om at nazister marsjerte i Oslo kom ut. De er ikke velkomne her og vi skal vise dem at vi er mange flere, sier hun til NRK.