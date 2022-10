Avgjørende runde av presidentvalget i Brasil

Siden ingen av presidentkandidatene fikk over 50 prosent av stemmene i første valgomgang 2. oktober, holdes det en andre valgomgang. Velgerne skal avgjøre om venstresidens kandidat Lula da Silva skal ta over for sittende president Jair Bolsonaro eller ikke.

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag fortsetter

Landsmøtet avholdes på Hamar. Det skal velges ny leder i organisasjonen. Valgnemnda i NBS har innstilt Tor Jacob Solberg. Solberg er kjent som tidligere leder for Bondeopprøret, og meldte først i fjor overgang fra Norges Bondelag til Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

70 år siden hydrogenbombetest

Søndag er 70-årsdagen for USAs første prøvesprenging av en hydrogenbombe. Hydrogenbombe er en kjernefysisk bombe, og er også kjent som en atombombe. Den første prøvesprengingen ble gjort ved Marshalløyene i Stillehavet.

Arsenal møter Nottingham Forest

Martin Ødegaards Arsenal får besøk av Nottingham Forest på Emirates Stadium i London klokken 15 i dag. Arsenal har siden sesongstarten ligget på toppen av tabellen, men spilte uavgjort mot Southampton forrige uke. I tillegg skal Manchester United spille mot West Ham, noe som skjer klokken 17.15.