– Brannvesenet er fortsatt der og sikrer brannstedet. Hele bygningen, som var under oppussing, er nedbrent, melder politiet i en oppdatering litt etter klokken 1 natt til søndag.

Politiet fikk melding om brannen klokken 23.05. Underveis ble det meldt at brannen var kraftig, og at det var fare for spredning.

– Stor innsats er iverksatt! Det brenner kraftig på stedet, tvitret politiet i Sørøst.