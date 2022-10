35 personer pågrepet under nynazistdemonstrasjon i Oslo

– Vi måtte bruke makt for å få kontroll på dem, men jeg har ingen opplysninger om at det ble brukt direkte vold mot politiet, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand til NTB.

Det var klokken 14.30 lørdag ettermiddag at Filter Nyheter først meldte at den nynazistiske gruppa Den nordiske motstandsbevegelsen holdt en markering i Oslo sentrum.

I alt 35 demonstranter ble pågrepet og kjørt til arresten. I 22-tiden lørdag kveld skriver Oslo-politiet på Twitter at de fleste demonstrantene var utlendinger.

– Av de pågrepne sitter 30 utenlandske borgere i arresten til minst søndag morgen. De fire norske som ble innbrakt er dimittert fra arresten, skriver politiet.

Filter Nyheter skriver at flere av demonstrantene har kommet fra Sverige og Danmark.

Politiet opplyser at en mindreårig blant demonstrantene også er dimittert.

Motdemonstranter dukket opp

Ifølge NRK beveget gruppen seg fra Karl Johans gate og oppover mot Pilestredet. Politiet sier til NTB at noen av demonstrantene ble stoppet ved krysset mellom St. Olavs gate og Frederiks gate. Like i nærheten ligger Blitz-huset, som er et kjent tilholdssted for venstreradikale i Oslo.

Det dukket også opp motdemonstranter under nazistmarkeringen.

– Det har vært en del meningsmotstandere som har dukket opp som vi har jobbet for å skille. Målet vårt har vært å unngå konfrontasjoner mellom dem, og det har vi klart, sier han.

Hekkelstrand sier at de også tok kontroll på en mindre gruppe fra Den nordiske motstandsbevegelsen i Universitetsgata, etter at demonstrantene delte seg i to grupperinger.

– Det har vært mye politifolk og vi har brukt store ressurser, men jeg vil ikke gå ut med nøyaktig antall, sier han.

– Det var litt knuffing

Innsatsleder Erik Hestvik i politiet sa på en presseorientering i Oslo sentrum at ni demonstranter ble pågrepet i Universitetsgata og 26 ble pågrepet ved St. Olavs gate.

Han sa at de måtte bruke det han omtaler som «enkle fysiske grep» for å stanse demonstrantene og få kontroll

– Det er ikke meldt om noen skadde, men litt knuffing var det i forbindelse med anholdelsen. En har fått tilsyn etter å ha fått ubehag, men han er i god behold og kvittert ut av helsevesenet, sa Hestvik.

– I dette landet ønsker vi å legge forholdene til rette for enhver ytring, og det innbefatter den grupperingen vi sto overfor i dag. Men når vi da tar kontakt og det ikke er klima for dialog, er det vanskelig å legge forholdene til rette for ytringsfrihet. Det krever en viss dialog, og det var ikke til stede i dag, sier innsatslederen.

Gikk opp på Løvebakken med flagg

En video fra Filter Nyheter viser også at nynazistene står på Løvebakken foran Stortinget med store flagg. Nettstedet skriver at politiet forsøkte å bortvise dem uten hell.

Hekkelstrand bekrefter hendelsen.

– Politiet var på Løvebakken, og de nektet å etterkomme pålegg, sier han.

Bilder viser også at de marsjerte oppover Karl Johans gate.

Støre: – Det siste vi trenger

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at man ikke skal godta holdningene til gruppa Den nordiske motstandsbevegelsen.

– Det siste vi trenger er splittelse og spredning av hat mellom folk i Norge, slik vi har sett i Oslo i dag, sier Støre til NTB.

– For mange er det skremmende at holdninger som dette kommer til uttrykk i våre gater. Det godtar vi ikke, og til alle dere som rammes av denne typen hat vil jeg si: Vi står sammen med dere og vi skal aldri la hatet vinne eller stå uimotsagt, sier Støre.

Også justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) reagerer.

– Vi skal stå opp for de norske verdiene hvor vi dyrker fellesskap, ikke hat. Det er skremmende å se en gruppe som gjør det motsatte. Det kan ikke vi akseptere, sier Mehl.

Hun skryter samtidig av politiets innsats.

– Vi kan heller ikke akseptere at grupper nekter å etterkomme politiets påbud. Jeg er glad for politiets resolutte agering, sier Mehl.