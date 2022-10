Politiet pågrep 30 utenlandske borgere under nazidemonstrasjonen i Oslo

Oslo-politiet skriver i 22-tiden lørdag kveld på Twitter at de 30 utenlandske statsborgerne sitter i arresten til minst søndag morgen, mens de fire norske som ble innbrakt, er dimittert fra arresten.

– De mistenkte får en straffereaksjon, samt at en juridisk vurdering knyttet opp mot utlendingsloven blir foretatt i løpet av natten, skriver politiet.

Politiet meldte tidligere lørdag at i alt 35 demonstranter var pågrepet. I tillegg til de 30 utenlandske og de fire norske som ble pågrepet, opplyser politiet lørdag kveld at en av demonstrantene var mindreårig og at vedkommende er dimittert.