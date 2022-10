Enighet i lønnsoppgjøret i Den norske kirke

– Vårt mål er å gi de ansatte i Den norske kirke en lønnsutvikling i tråd med utviklingen på andre sektorer, i tillegg til å løfte de som ligger lavest og samtidig anerkjenne høy kompetanse. Dette har vi levert på i årets forhandlinger, sier forhandlingssjef i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Anne Cecilie Andresen i en pressemelding.

Direktør i Kirkerådet, Ingrid Vad Nilsen, sier hun er glad for at oppgjøret er i havn.

– Vi er fornøyde med resultatet, sier hun.

Av den totale rammen er 1 prosent satt av til lokale forhandlinger i fellesrådene.

– Noen steder har man behov for å utjevne urimelige forskjeller som har oppstått over tid eller for eksempel ved kommunesammenslåing. I en del tilfeller kan det være hensiktsmessig å bruke lokale lønnstillegg for å holde på medarbeidere, sier Andresen.

I dag får de fleste kirkelig ansatte KAs satser ved arbeid på kveld, natt og helligdager. Prester får statens satser. Til årets oppgjør skulle et utvalg komme med et forslag til felles satser, men utvalget kom ikke til enighet.

Spørsmålet skal derfor avgjøres av en nemnd der Riksmekleren oppnevner leder, og partene har like mange medlemmer.