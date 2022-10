Siste dag med sommertid

Om du har en analog klokke stående på nattbordet må du natt til søndag 30. oktober klokken 03:00 huske å stille klokken én time tilbake i tid. Vi er da tilbake til vår normaltid, altså vintertid, som ligger UTC+1.

Landsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

I helga skal organisasjonen velge ny leder, og valgnemnda har innstilt Tor Jacob Solberg. Solberg er kjent som tidligere leder for Bondeopprøret, og meldte først i fjor overgang fra Norges Bondelag til Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Drammenbanen fyller 150 år

Bane Nor feirer med et arrangement på Strømsø torg i Drammen lørdag 11.45-15. Drammenbanen knytter sammen Oslo og Drammen, og er en av de mest trafikkerte jernbanestrekningene i Norge. Den smalsporede banen ble åpnet 7. oktober 1872, tre år etter at den ble vedtatt bygget.

Forening mot EØS blir landsdekkende

Norexit, som ble stiftet 19. mai 2022 i Son i Viken, skal lanseres som riksdekkende forening. Foreningen har som hovedsak å melde Norge ut av EØS og vurderer å stille kandidater til kommune-, fylkes- og stortingsvalg. Den ledes av varaordfører i Moss Tor Petter Ekroll, som har meldt seg ut av Senterpartiet.

Manchester City spiller borte mot Leicester

Erling Haalands lag skal på tur til Leicester i den første av helgens mange Premier League-kamper klokken 13.30. I tillegg skal blant annet tidligere Brighton-manager Graham Potter ta med seg nyelaget Chelsea til sin gamle klubb klokken 16, og Liverpool spiller hjemme mot Leeds klokken 20.45.