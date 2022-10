Økning i henvendelser til helsevesenet fra voksne som har seksuelle tanker om barn

Reklameplakater for kampanjen har vært å se i norske byer siden begynnelsen av oktober, skriver TV 2. Tall fra Helsedirektoratet viser at 113 personer har tatt kontakt via chatten til hjelpetilbudet til og med uke 41.

80 prosent av disse er vurdert til å være i målgruppen.

Overlege Anne Wold, som tar imot meldingene som kommer inn til chattetjenesten i Oslo, forteller at de har gått fra å få én henvendelse i uken, til omtrent én henvendelse om dagen.

De som tar kontakt, kan videre velge selv om de vil benytte seg av samtaleterapi.

– Det er en stor lettelse å komme hit og endelig kunne snakke med noen om det de går og bærer på, sier Wold.

Siden tilbudet startet i 2020, er det 150 personer som har vært i ordningen. To tredeler av dem er ferdig behandlet. For de fleste innebærer ikke dette at tankene forsvinner, men at de har verktøyene til å håndtere tankene og følelsene når de kommer.

Målet med tilbudet er at færre barn skal utsettes for overgrep.