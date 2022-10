Nødetatene har rykket ut til en boligbrann i Skien. Politiet melder om at boligen er overtent, og at det trolig dreier seg om en bygård med flere boenheter.

– Det er en del biler i området, disse bør flyttes umiddelbart, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter.

#Skien #Kongensgate 20:38 Melding om brann i enebolig. Nødetatene på stedet har meldt om full fyr. Ukjent om det er personskade. — Sør-Øst politidistrikt (@politietsorost) October 28, 2022

Det er ikke meldt om personskade. Brannen er i en bygård midt i Skien sentrum og det er mye røyk i området.

– Det er fortsatt ikke kontroll på brannen. Det er ikke spredningsfare. Det er en del røyk, så det er en del nabobygg som er evakuert. Hvor lenge de blir evakuert er litt uavklart, sier operasjonsleder Roger Aaser i Sørøst-politiet til NTB i 22.30-tida.

Politiet fikk melding om brannen klokken 20.38. De ber beboere i området om å holde vinduer og dører lokket.

– Ingen er meldt savnet og ifølge vitnene vi har snakket med, skal det ikke ha vært noen der, sier Aaser.

I tillegg til mannskaper fra Skien brannvesen er også Porsgrunn brannvesen på stedet, skriver Varden.

Telemarksavisa skriver at samme bygård brant 12. januar i år. Krimtekniske undersøkelser viste at brannen da startet to steder og hypotesen var at brannen ble påsatt.

